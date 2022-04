Das neue Sparkassengebäude in Kobern-Gondorf ist fleißig in die Höhe gewachsen. Seit dem Abriss des alten Gebäudes Anfang März 2020 laufen die Arbeiten an der neuen Filiale schon. Jörg Perscheid, Vorstandsmitglied der Sparkasse Koblenz, gibt einen Sachstand zur bisherigen Arbeit und einen Ausblick, wann die Eröffnung stattfinden soll.