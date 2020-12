Koblenz/Mainz

Der öffentliche Druck nimmt in gleichem Maße zu wie der Handlungsbedarf: Nach Monaten, in denen eher im Hintergrund über die neue Universität Koblenz gesprochen wurde, bahnt sich wegen der vielen ungeklärten Fragen eine große öffentliche Auseinandersetzung an. Ein Anlass für den rheinland-pfälzischen Wissenschaftsminister Prof. Konrad Wolf, über den aktuellen Sachstand zu informieren.