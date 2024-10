Plus Koblenz

Neue Ultranet-Trasse soll durch ein Koblenzer Wohngebiet führen: Klagt die Stadt dagegen?

i In Wallersheim soll die neue Ultranet-Trasse auch über eine Grundschule führen. Foto: Sascha Ditscher

Die Ultranet-Trasse sorgt an vielen Orten in Deutschland für Ärger. So auch in Wallersheim. Hier soll die Trasse über eine Grundschule führen. Die Menschen befürchten gesundheitliche Schäden und sorgen sich um ihre Kinder.