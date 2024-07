Plus Koblenz

Neue Stolpersteine in Koblenz: Erinnerung an geflüchtete und deportierte Juden

Von Alexander Thieme-Garmann

i Drei neue Stolpersteine in der Südallee 53 erinnern an die Mitglieder der Familie Jacoby, die dort bis März 1938 lebte. Foto: Alexander Thieme-Garmann

Zwei Gedenkveranstaltungen mit anschließender Verlegung von Stolpersteinen haben in Koblenz stattgefunden. Initiiert wurde die Aktion von der Christlich-Jüdischen Gesellschaft für Brüderlichkeit in enger Zusammenarbeit mit dem Landesmuseum Koblenz und dem Hilda-Gymnasium. Die goldenen Steine erinnern an das, was jüdische Familien zur Zeit des Nationalsozialismus in Koblenz schreckliches durchmachen mussten.