Neue Schule, neue Kita, neue Wohnungen: Große Pläne für Areal in der Goldgrube Von Doris Schneider Ein neues Gesicht wird das ganze Gebiet rund um die Overbergschule in der Goldgrube bekommen. Die Stadt rechnet grob mit Investitionen von 22 bis 24 Millionen Euro. Foto: Sascha Ditscher Eine neue Grundschule soll gebaut werden, eine große Kita, eine Sporthalle, eine Mensa – und dann bleibt noch Platz für Wohnungen übrig: Die lange diskutierte Entwicklung des Gebiets in der Goldgrube, in dem die Overberg- und die Pestalozzischule liegen, ist nun einen Schritt weiter. Der Stadtrat hat sich einstimmig für die Neuordnung des knapp 20.000 Quadratmeter großen Areals ausgesprochen.

Rund 22 bis 24 Millionen Euro werden nach ersten Grobschätzungen in den kommenden Jahren hier investiert. Der Zeitplan scheint ehrgeizig: Bis zum Ende des zweiten Quartals 2020 können die Planungsaufträge an Architekten und Fachplaner erteilt sein, so die Verwaltung. Bis Mitte/Ende 2023 soll die Kita stehen, im ersten Halbjahr 2024 ...