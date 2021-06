Nach Monaten des digitalen Konferierens hat der Koblenzer Stadtrat am Donnerstagnachmittag wieder in Präsenz in der Rhein-Mosel-Halle getagt. Der Debattenkultur kann das nur zuträglich sein. Wenn alle Stadtratsmitglieder in einem Raum Auge in Auge versammelt sind, werden die Diskussionen ausführlicher, ausschweifender und emotionaler geführt. Wie etwa im Fall der Baumschatzsatzung, bei der es einige heftige Wortgefechte gab.