Plus Koblenz Neue Sat.1-Tributeshow: Stingchronicity aus Koblenz mischen mit Von Wolfgang Lucke i Seit elf Jahren begeistern Stingchronicity aus Koblenz– hier beim Rheinpuls-Festival auf der Festung Ehrenbreitstein – bundesweit ihr Publikum. Jetzt stehen sie bei einer neuen TV-Show mit elf weiteren Tribute-Bands in Wettbewerb. Foto: Klaus Manns Wenn am Freitag um 20.15 Uhr das neue Showformat „The Tribute – Die Show der Musiklegenden” bei Sat.1 läuft, ist auch eine Band aus Koblenz am Start: Stingchronicity Lesezeit: 3 Minuten

Die Koblenzer präsentieren seit rund elf Jahren sehr erfolgreich die Songs von Sting und The Police, ein Konzept, das, wie sie immer mal wieder hören, eigentlich unmöglich ist. Insgesamt werden zwölf Tributebands die Challenge bestreiten. In fünf Folgen präsentieren sich die Bands, eine Bewertung erfolgt sofort. In der Jury sitzen bekannte ...