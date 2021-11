Der Mensch ist ein Spieler. Zumindest legt ein Blick in die Menschheitsgeschichte dies nahe. Ob mit Bällen, Karten oder Würfeln – gespielt wurde immer. Im 21. Jahrhundert sind es, Spiegelbild der Digitalisierung und Individualisierung, vor allem Video- und Computerspiele die Millionen begeistern. Am Wochenende eröffnete nun in der Friedrich-Mohr-Straße 2 direkt neben der B 9, die „Nürburgring eSports Bar Koblenz“.