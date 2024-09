Plus Remagen/Oxford

Neue Maßstäbe in Statistik gesetzt: Wissenschaftler Markus Neuhäuser bringt Werk heraus

i Stolz präsentiert Markus Neuhäuser, Professor an der Hochschule Koblenz, das Werk, welches er mit seinem schottischen Kollegen Graeme D. Ruxton geschrieben hat. Foto: Susanne Dröppelmann/Hochschule Koblenz

Markus Neuhäuser von der Hochschule Koblenz hat in Zusammenarbeit mit Graeme D. Ruxton von der schottischen University of St. Andrews ein neues Buch über die statistische Analyse kleiner Datensätze veröffentlicht. Darüber berichtet die Hochschule Koblenz in einer Pressemitteilung. Das bei der Oxford University Press erschienene Werk „The statistical analysis of small data sets“ unterstreiche die internationale Forschungsstärke der Hochschule Koblenz, heißt es darin.