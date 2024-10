Plus VG Weißenthurm/Koblenz Neue Leitung, bekannte Bakterien: Chlor im Trinkwasser geht auf Anschluss eines neuen Brunnens zurück Von Eva Hornauer i Die Chlorung des Trinkwassers in der Verbandsgemeinde Weißenthurm und Teilen der Stadt Koblenz geht auf den Anschluss eines neuen Brunnens zurück. Foto: Felix Kästle/dpa Das Trinkwasser, das aus den Wasserhähnen in der Verbandsgemeinde Weißenthurm und Teilen der Stadt Koblenz kommt, riecht momentan nach Chlor – Grund dafür ist der Anschluss eines neuen Brunnens. Lesezeit: 1 Minute

Trotz Chlorgeruch ist das Trinkwasser, das derzeit aus den Wasserhähnen der Verbandsgemeine Weißenthrum in Teilen der Stadt Koblenz aus dem Hahn kommt, unbedenklich - darauf verweist die Wasserwerk Koblenz/Weißenthurm GmbH in einer Pressemitteilung. Grund für den Geruch ist der Anschluss eines neuen Brunnens in Kaltenengers, für den eine neue zwei ...