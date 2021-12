Tagtäglich sind unzählige Helfer in Koblenz im Einsatz, damit möglichst viele Menschen geimpft werden können: Ruheständler, Studenten, Teilzeitkräfte, Ärzte, Praxismitarbeiter und mehr engagieren sich für die Allgemeinheit. Auch Christine Schmitz ist mittendrin. Die medizinische Fachangestellte arbeitet in der Lützeler Gemeinschaftspraxis Weber-Bartz-Papendieck und koordiniert an diesem Tag den Ablauf in der neuen Impfstelle in Lützel.