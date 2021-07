Klimaschutz ist auch in Koblenz ein sehr präsentes Thema: 2019 wurde der Klimanotstand in der Stadt ausgerufen, in jeder Beschlussvorlage der Stadt wird mittlerweile aufgeführt, was für Auswirkungen auf das Klima zu erwarten sind, eine Klimaschutzkommission wurde eingerichtet – unter anderem. Doch dies alles geht immer noch nicht weit genug, finden einige Koblenzer.