Weißenthurm

Der Rat der Verbandsgemeinde (VG) Weißenthurm hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, im kommenden Jahr die „Wohnungsbaugesellschaft am Mittelrhein – WBGM“ zu gründen, dies teilt die Verwaltung der VG in einer Pressemitteilung mit. Ziel der hundertprozentigen Tochtergesellschaft sei in erster Linie die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Vor zwei Jahren hatte die Verwaltung die Gründung angestoßen. Jetzt könne das Vorhaben vorangetrieben werden.