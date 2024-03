Plus Rhens/Koblenz

Neue Brauerei, neue Etiketten: So sehen die Koblenzer Biere in Zukunft aus

Von Peter Meuer

i Die Koblenzer Biere mit ihrem neuen Etikettendesgin vor der Zentrale des Rhenser Mineralbrunnens (Fotomontage) - gebraut wird aber künftig in Krefeld. Foto: Sascha Ditscher/Visualisierung: Brinckmann, Rhenser Mineralbrunnen GmbH/Sascha Ditscher

Das neue Etikettendesign und weitere Details zur Zukunft der Koblenzer Biere hat der Rhenser Mineralbrunnen, der die Marke kürzlich übernommen hatte, nun bekannt gegeben. Klar ist: In Koblenz gebraut wird künftig nicht mehr, auch nicht in der weiteren Region. Eine gute Qualität und eine funktionierende regionale Anbindung verspricht man sich in Rhens dennoch von der Übernahme und Neukonzeptionierung.