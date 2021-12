Neue Betrugsmasche per WhatsApp: „Papa, kannst du eine Rechnung für mich bezahlen?“

„Hallo Papa, mein altes Handy ist kaputt, das ist meine neue Telefonnummer“: So lautet die WhatsApp-Nachricht, die Paul Müller vor ein paar Wochen bekommt. Als Absenderin ist seine Tochter Silvia verzeichnet (Namen von der Redaktion geändert). Die beiden schreiben ein wenig hin und her, ein alltäglicher, authentischer Dialog, zumal sie oft in dieser Form in Kontakt sind. Dass sich hinter dem Absender aber gar nicht die Tochter, sondern Trickbetrüger verbergen, hätte den 74-Jährigen fast eine Stange Geld gekostet. Aber nur fast, zum Glück.