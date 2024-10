Plus Koblenz Neue Baustelle in Koblenz: Was der Radweg mit der B9 zu tun hat Von Doris Schneider i Noch sind die Schilder an dem Teilstück der B 9 zwischen Stolzenfels und Koblenz durchgestrichen. Denn sie gelten erst ab Montag. Da ab dann der Leinpfad für Radfahrer wegen Bauarbeiten gesperrt werden muss, ist damit zu rechnen, dass Radler auf die Bundesstraße ausweichen – was erlaubt ist. Foto: Doris Schneider Für Radfahrer – Pendler oder Freizeitradler – besteht Grund zur Freude: Der Leinpfad zwischen Königsbach im Süden von Koblenz und Stolzenfels wird ausgebaut. Aber – und es ist ein großes Aber: Bauarbeiten bringen zwar fast immer Probleme und Einschränkungen mit sich. Doch in diesem Fall sind diese wirklich gravierend. Lesezeit: 3 Minuten

1 Das ist geplant: Vom 14. Oktober an lässt die Energieversorgung Mittelrhein (EVM) im Auftrag der Vereinigten Wasserwerke Mittelrhein eine neue Trinkwasserleitung zwischen Stolzenfels und Königsbach verlegen, so die EVM in einer Pressemitteilung. Anschließend baut die Stadt Koblenz den Rheinradweg in diesem Gebiet neu aus (die RZ berichtete). Dies ist ...