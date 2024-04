Plus Macken

Neue Bauplätze in Macken gehen in Planung: Erschließung könnte schon 2025 starten

Von Stefanie Braun

i Die Gemeinde Macken möchte ein neues Baugebiet ausweisen: Bereits im kommenden Jahr soll mit den Erschließungsarbeiten begonnen werden, sagt Bürgermeister Marco Kneip (CDU) im Gespräch mit der RZ. 16 Bauplätze könnten dann unweit vom Kindergarten vergeben werden. Foto: Rico Rossival

Die Gemeinde Macken möchte ein neues Baugebiet ausweisen: 16 neue Bauplätze sollen direkt neben dem ersten Neubaugebiet „Am Lehnacker“ entstehen. Die Straße, die den schönen Namen „Unter dem Regenbogen“ – in Anlehnung an den Kindergarten in unmittelbarer Nähe – tragen soll, wird dann zwei Stiche verbinden. Der Gemeinderat hat den Startschuss für die Planungen gegeben – Anfang nächsten Jahres soll die Erschließung dann beginnen. Doch alles in Ruhe, wie Bürgermeister Marco Kneip sagt.