Ehrenbreitstein

Anlieger und Verkehrsteilnehmer hatten sich schon fast an die provisorische Ampelanlage in der Brentanostraße gewöhnt. Diente sie doch auf der relativ schmalen Fahrbahn vor allem dazu, für Sicherheit zu sorgen. Die Lösung hat sich offenbar bewährt, so dass kürzlich eine dauerhafte Lösung geschaffen wurde. Dies teilte nun der SPD-Ortsverein Ehrenbreitstein mit.