Plus Koblenz

Neubau der Pfaffendorfer Brücke in Koblenz: Im nächsten Halbjahr stehen wichtige Meilensteine an

i In einer tiefen Grube mitten im Rhein an der Pfaffendorfer Brücke arbeiten Bauleute zurzeit daran, die Spundwände mit dicken Rohren zu stützen. Foto: Matthias Kolk

Mit dem diesjährigen Fortschritt beim Neubau der Pfaffendorfer Brücke in Koblenz ist Tiefbauamtsleiter Kai Mifka zufrieden. Und das, obwohl in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Unvorhergesehenes die Arbeiten stark beeinflusst haben. Ein Rundgang über das Baufeld West mit Blick in den Rhein.