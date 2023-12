Vier Meter breit, barrierefrei und deutlich länger als ihre Vorgängerin: Die neue Rampe für Fußgänger, Rad- und Rollstuhlfahrer, die in Koblenz die Rheinanlagen mit dem Oberwerth verbindet, wird am Montag (11. Dezember) freigegeben. Und auch beim Bau der neuen Mozartbrücke direkt daneben liegt man gut in der Zeit.