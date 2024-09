Neu im Landesvorstand der CDU: Koblenzer Josef Oster setzt sich für jüdisches Leben ein

Der Koblenzer Bundestagsabgeordnete Josef Oster ist vor Kurzem beim Landesparteitag der CDU in Frankenthal in den Landesvorstand seiner Partei gewählt worden. Dort wird er eine neu geschaffene Sonderfunktion übernehmen: Als Dialogbeauftragter für das jüdische Leben in Rheinland-Pfalz wird er seine Kontakte zur jüdischen Gesellschaft pflegen und vertiefen und noch stärker in den Austausch gehen.

Josef Oster setzt sich in seinem Wahlkreis bereits seit Jahren intensiv mit den Belangen der jüdischen Kultusgemeinde auseinander. „Der besonderen Verantwortung, die mit dieser Aufgabe einhergeht, bin ich mir sehr bewusst“, sagt Oster. Gerade in der aktuellen Zeit, geprägt durch den Nahostkonflikt und durch zunehmende antisemitische Tendenzen, müsse das jüdische Leben in Deutschland in besonderer Weise unterstützt werden. Oster sagt: „Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, jüdisches Leben in Deutschland zu schützen und den interkulturellen Dialog zu fördern. Antisemitismus darf keinen Platz in unserer Gesellschaft haben.“ Der Abgeordnete werde sich dafür einsetzen, das Bewusstsein für diese Themen weiter zu stärken.