Nahe der Koblenzer Möbelhäuser an der B 9: Brand verwüstet Gartenhaus in Schrebergarten

Von Katharina Güntner

Mehrere Notrufe erreichten am Dienstagmittag die Feuerwehr und die Polizei. Der Grund: Nahe der Möbelhäuser an der Bundesstraße 9 stieg Rauch auf. Am Ende brannte dort nur ein Gartenhäusschen ab. Verletzt wurde nach Angaben der Einsatzkräfte niemand.