Sayner Hütte, Schloss, Park, Abtei: Wenn von den Attraktionen in Bendorf die Rede ist, werden vor allem diese Sehenswürdigkeiten genannt. Dabei hat die Stadt sehr viel mehr zu bieten. So sind etliche historische Häuser liebevoll restauriert worden. Und hinter einigen Gebäuden steht eine spannende Geschichte. Ganz besonders im Falle des ehemaligen Preußischen Zollhauses in der Mühlenstraße.