Koblenz

Sie gelten als Krankheitsüberträger und Nahrungsmittelschädlinge: Ratten. Deshalb sind die meisten Menschen auch ganz froh, wenn die flinken Nager mit dem langen Schwanz weit entfernt von den eigenen vier Wänden leben. In Kesselheim ist das zurzeit aber offensichtlich nicht so – und auch sonst muss die Stadt regelmäßig aktiv werden, um die Tiere in Schach zu halten.