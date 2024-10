Plus Koblenz Närrische Herrscher kommen aus Moselweiß: Vorstellung von Prinz Lars und Confluentia Kim Von Dirk Förger i Mit Prinz Lars (Mitte, dunkle Hose) und Confluentia Kim (weiß-rotes Kleid) werden in der kommenden Saison zwei waschechte Schängel die Geschicke in der Rhein-Mosel-Stadt leiten. Unterstützt wird das Duo von ihren Paginnen (weißes Sakko), dem Hofstaat und dem restlichen Gefolge. Foto: Dirk Förger Bald beginnt sie wieder, die fünfte Jahreszeit. Wer in der kommenden Session die Geschicke der Narren in Koblenz leiten wird, steht bereits fest: Im Rathaussaal der Stadt Koblenz wurden Prinz und Confluentia offiziell vorgestellt. Lesezeit: 3 Minuten

Zwei waschechte Schängel, die noch dazu in Moselweiß aufgewachsen sind, werden in der kommenden Session die Geschicke der Narren in Koblenz lenken: Prinz Lars und Confluentia Kim „vom Musselweißer Hamm“ wurden am Dienstag im Rathaussaal der Stadt Koblenz von AKK-Präsident Andreas Münch präsentiert. Ihre feierliche Inthronisation ist für den 11. ...