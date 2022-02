Schon wieder muss der „Zuch“ ausfallen. Ist das ein Grund, pessimistisch in die Zukunft des Koblenzer Karnevals zu blicken? Eher nicht: Der Blick in die Geschichte zeigt, dass es die Narren an Rhein und Mosel selbst bei widrigen Rahmenbedingungen immer wieder geschafft haben, etwas auf die Beine zu stellen.