Mülheim-Kärlich

Nächtlicher Einsatz in Mülheim-Kärlich: 1400 Strohballen brennen lichterloh

1400 Strohballen standen in der Nacht auf Sonntag am Heinrichshof in Mülheim-Kärlich lichterloh in Flammen. Um 3.15 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, die mit sechs Fahrzeugen und 28 Kameraden ausrückte. Auch Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz.