Koblenz

Nur eine enge Spur ist derzeit im Saar-Platzkreisel befahrbar – das führt vor allem in den Pendlerstoßzeiten zu teils erheblichen Staus, bei denen in den vergangenen Tagen auch die Polizei mal regelnd eingreifen musste. Doch eine einfache Lösung ist gar nicht so leicht, denn der Platz ist nun mal während der Dauer der Baustelle sehr begrenzt.