Kettig/VG Weißenthurm

Gerade in ländlichen Gegenden gibt es häufig zu wenige Ärzte. Berufsanfänger zieht es eher in die Städte, auch die Suche nach Nachfolgern gestaltet sich schwierig. So geht es auch dem Kettiger Hausarzt Jürgen Oden, der sich in den kommenden Jahren zur Ruhe setzen möchte. Die Verbandsgemeinde (VG) Weißenthurm will dem Ärztemangel mit Fördermaßnahmen entgegenwirken.