Nach Wahl ohne Bürgermeisterkandidat: Wie geht es weiter in Wolken?

i Wie geht es weiter in Wolken? Foto: Stefanie Braun

Es war ein bundesweites Phänomen: In mehreren Kommunen fand sich kein Kandidat für das ehrenamtliche Amt des Bürgermeisters. So auch in der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel, hier war es die Gemeinde Wolken, die vor das Problem gestellt wurde. Bis zuletzt fand sich niemand, sodass Wolken ohne Kandidaten in die Wahl zog. Nun stellt sich die Frage, wie es weitergeht.