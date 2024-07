Plus VG Rhein-Mosel

Nach Wahl im Juni: Neuer Rat der VG Rhein-Mosel hat sich aufgestellt

i Bürgermeisterin Kathrin Laymann mit ihren neuen und alten Beigeordneten Klaus Frevel (SPD) (von Links), Karlheinz Schmalz (FWG) und Werner Merkenich (CDU). Foto: Stefanie Braun

Jetzt ist es amtlich. teils sogar mit Vereidigung und Handschlag: Der neue Rat der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel steht. Am Montag trafen sich 32 der neuen Mitglieder, wählten neue – und alte – Beigeordnete und Vertreter des Rates in Gemeinschaften, Stiftungen und Beiräten. So setzt sich der Rat nun zusammen: