Kettig

Nach Unfall bei Kettig: Waffe im Auto gefunden

i Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 9 in Fahrtrichtung Koblenz wurde ein Autofahrer in seinem Pkw eingeklemmt. Kurz vor der Kettiger Hangbrücke verlor der Fahrer in der Nacht zum Sonntag gegen 1.30 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der rechten Schutzplanke. Nach der Kollision musste er von den Rettungskräften aus dem Auto befreit werden.