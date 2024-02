Nach Unfall auf der Felge nach Hause gefahren – Polizei trifft alkoholisierten Mann im Auto an

Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/picture alliance/dpa

Ein Auto, das lautstark in die Hermannstraße auf der Pfaffendorfer Höhe fuhr und dort einparkte, hat ein Zeuge am frühen Dienstagmorgen der Polizei gemeldet. Der Fahrer war nämlich offensichtlich nicht mehr in der Lage, den Wagen zu verlassen. Beamte der Polizeiinspektion Lahnstein trafen auf ein total beschädigtes Auto, das auf der Beifahrerseite vorn lediglich noch auf der Felge gefahren wurde.

Sie trafen dort auch den Fahrer an, der offensichtlich infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel einen Verkehrsunfall verursachte und sich anschließend von der Örtlichkeit entfernt hatte. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, und sein Führerschein wurde sichergestellt. red