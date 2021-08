Koblenz

Nach tödlichen Überfall in Koblenz-Stolzenfels: Polizei veröffentlicht Phantombild

Wie die RZ bereits berichtete, kam es am Donnerstagabend zu einem Überfall auf ein Ehepaar in einem Haus in der Rhenser Straße in Stolzenfels. Der 86-Jährige wurde bei dem Überfall so stark verletzt, dass er am Samstag in einem Koblenzer Krankenhaus starb. Seine 81-jährige Frau wurde dabei leicht verletzt.