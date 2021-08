Was genau passiert ist an diesem Donnerstagabend gegen 21 Uhr, das weiß im Ort noch keiner so genau. Bekannt sind nur die schrecklichen Ergebnisse: Bei einem Überfall auf ein Haus in der Rhenser Straße in Stolzenfels ist ein 86-Jähriger so stark verletzt worden, dass er am Samstag im Krankenhaus starb. Seine 81-jährige Frau wurde nur leicht verletzt.