Das Siegel am Tor ist entfernt, das Haus wieder zugänglich. Aber weiterhin ist die Gewalttat in Stolzenfels das Hauptgesprächsthema im Koblenzer Stadtteil – und weit darüber hinaus, denn: Dass ein älteres Ehepaar in seinem eigenen gut geschützten Haus überfallen wird, das ist der Albtraum vieler.