Nach Sturz einer Frau im Forum Mittelrhein Koblenz: Auseinandersetzung zwischen Polizei und Schaulustigem

Von Peter Meuer

i Im Forum Mittelrhein stürzte eine junge Frau mehrere Stockwerke in die Tiefe. Foto: Annika Wilhelm

Während des großen Einsatzes von Polizei und Rettungskräften am Mittwoch im Forum Mittelrhein gab es eine Auseinandersetzung zwischen Beamten und einem Schaulustigen, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zuvor war eine junge Frau in der Einkaufspassage über mehrere Stockwerke in die Tiefe gestürzt.