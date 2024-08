Plus Koblenz

Nach Sturm in Koblenz: Zahlreiche Bäume beschädigt – Stadt mahnt zur Vorsicht

i Auf der Neustadt direkt vor dem Schloss stürzten Äste einer Platane auf ein fahrendes Auto. Foto: Stadt Koblenz/Verena Groß

Das schwere Unwetter mit ungewöhnlich starken Sturmböen, das am Samstagabend, 24. August, über Koblenz hinwegzog, hat einigen Schaden in der Stadt angerichtet. Das Ausmaß zeigte sich erst am Montag so richtig. Vor allem Bäume wurden beschädigt – weshalb die Baumpfleger der Stadt aktuell zur Vorsicht unter Bäumen mahnen.