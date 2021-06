Gleich mehrere heftige Gewitter mit Starkregen entluden sich am Montagnachmittag sowie am frühen Abend über Koblenz und den Nachbarkommunen. Allein im Stadtgebiet meldete die Feuerwehr am Montagabend mehr als 40 Einsätze, wobei die Feuerwehr das erste Mal gegen 17.15 Uhr ausrückte. Die spektakulärsten Einsätze gab es offenbar in Ehrenbreitstein.