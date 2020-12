Koblenz

Die SEK-Einsätze in einer Shishabar und in einem Dönerimbiss in der Koblenzer Innenstadt sorgten im Juli dieses Jahres für Aufsehen und Schlagzeilen. Sechs Männer, denen unerlaubter und teils bewaffneter Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen wurde, saßen seitdem in Untersuchungshaft (wir berichteten). Jetzt bestätigt die Staatsanwaltschaft Koblenz auf Nachfrage unserer Zeitung, dass die Beschuldigten, drei Deutsche, zwei Türken und ein Schweizer, bereits im September und Oktober angeklagt wurden.