Koblenz

Ratten scheinen sich nicht nur in Kesselheim heimisch zu fühlen, sondern auch in anderen Teilen der Stadt. Vor Kurzem hatten wir über Ratten im Rheinstadtteil berichtet. Daraufhin riefen bei der RZ mehrere Leser an und schilderten ähnliche unliebsame Erlebnisse mit den Nagern – und dies an sehr unterschiedlichen Standorten: der Mainzer Straße in der Südlichen Vorstadt, der Bischof-von-Ketteler-Straße in Metternich sowie Immendorf.