Alken

Trinkwasser ist das höchste Gut, das wir in Deutschland haben. Umso komplizierter wird es, wenn es ein Problem bei der Versorgung gibt. In Alken war das nun der Fall: Dort gab es einen Rohrbruch in der fünfzehn Kilometer langen Trinkwasserleitung, die entlang der Mosel vom Hochbehälter in Dieblich zum Übergabeschacht in Burgen führt.