Ob beim Bäcker, beim Grillen im eigenen Gärten oder im Restaurant: So mancher wundert sich, dass man diesen Sommer so gut wie nirgendwo auf Wespen trifft. Glücklicherweise, werden viele sagen. Schließlich hatte es in den Vorjahren auch in der Region regelrechte Wespen-Plagen gegeben. Doch warum fliegen in diesem Sommer – zumindest gefühlt – kaum Wespen umher?