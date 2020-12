Koblenz

Bereits seit Juli 2017 gibt es die große Baustelle am Hilda-Gymnasium und damit auch die Beeinträchtigungen in der Südallee. Einen Ersatzbau inmitten einer geschlossenen Häuserreihe zu errichten, ist ohnehin knifflig, berichten Hubert Kroh, neuer Leiter des Zentralen Gebäudemanagements der Stadt, und Konstantin Duderstaedt. Hier war es aber besonders knifflig. Was bisher alles gemacht wurde und wie es weitergeht: Die wichtigsten Infos.