Nach Lkw-Absturz von der Europabrücke: Geländer wird nach Unfall repariert

Der mit Schutt beladene Lkw, der am 4. Juli von dem Überflieger in Koblenz abgestürzt war, hinterließ nach dem Aufprall auf die Auffahrt zur B 9 ein Bild der Verwüstung. Foto: Jens Weber (Archiv)/Matthias Kolk (Archiv)

Am Saarplatzüberflieger in Fahrtrichtung Nord werden am Dienstag, 10. September, ab 8 Uhr Reparaturarbeiten am Geländer des Brückenbauwerks durchgeführt. Diese Maßnahme ist notwendig, um die Schäden zu beheben, die durch einen Unfall am 4. Juli entstanden sind, teilt das Tiefbauamt der Stadt mit.

Für die Arbeiten wird der rechte Fahrstreifen auf der B 9 im Bereich des Saarplatzüberfliegers eingezogen, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kommen kann. Die Reparaturen werden voraussichtlich bis 15 Uhr abgeschlossen sein, stellt das das Tiefbauamt in Aussicht und bittet um Verständnis und erhöhte Aufmerksamkeit im genannten Baustellenbereich.