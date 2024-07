Plus Koblenz

Nach Lkw-Absturz von der B9 in Koblenz: Hat der Schutz auf der Brücke nicht gereicht?

i Der mit Schutt beladene Lkw, der am 4. Juli von dem Überflieger in Koblenz abgestürzt war, hinterließ nach dem Aufprall auf die Auffahrt zur B 9 ein Bild der Verwüstung. Foto: Jens Weber (Archiv)/Matthias Kolk (Archiv)

Es war ein spektakulärer und zugleich tragischer Unfall: Ein Lkw hat am 4. Juli in Koblenz die Schutzplanken des B9-Überfliegers über den Saarkreisel durchbrochen und ist rund fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Der Fahrer erlag noch am späten Abend seinen schweren Verletzungen. Eine Frage, die seither im Raum steht: Hätten die Schutzvorrichtungen an der Brücke den Absturz verhindern müssen? Und welche Folgen hat der Unfall auf das Sicherheitskonzept auf der Brücke?