Verkehrsunfall in Koblenz: Auf der Europabrücke ist am Donnerstag, 4. Juli, ein Lkw durch die Leitplanke durchbrochen und auf die Fahrbahn gestürzt. Foto: Sascha Ditscher Der schwere Verkehrsunfall, bei dem in Koblenz am Donnerstag ein Lkw auf Höhe des Saarplatz-Kreisels vom Überflieger der B9 abstürzte, zieht einige Arbeiten auf der Fahrbahn nach sich, inklusive Vollsperrungen. Lesezeit: 1 Minute

Noch am Donnerstag wird ab 20 Uhr der stadtauswärts führende Fahrstreifen des Überfliegers der B9 über den Saarplatz-Kreisel voll gesperrt, damit dort, wo der Lkw die Schutzplanken durchbrach, eine Gleitschutzwand aufgebaut werden kann. Der Verkehr werde in dieser Zeit über den Kreisverkehr umgeleitet, teilte die Stadtverwaltung am späten Donnerstagnachmittag mit. Eine ...