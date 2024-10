Plus Koblenz Nach langer Vorgeschichte: Schängelampel wird an zentraler Stelle installiert Von Doris Schneider i An diesem Fußgängerüberweg wird die Schängelampel installiert – am Donnerstag wird sie nach jahrelangen Diskussionen aufgestellt. Foto: Doris Schneider Wer nun genau der Vater oder die Mutter der neuen Schängelampel ist, die am Donnerstag um 11 Uhr an der Kreuzung Pfuhlgasse/Löhrstraße installiert wird, ist gar nicht mehr so leicht zu sagen. Der erste Antrag wurde laut dem Bürgerinformationssystem der Stadt im Jahr 2018 gestellt, damals von den Grünen gemeinsam mit der FDP. Lesezeit: 2 Minuten

Auch die Freien Wähler haben das Thema später mit einem Antrag aufgegriffen, wollten die Ampel, die den Koblenzer Lausbuben ehrt, am liebsten in räumlicher Nähe zum Schängelbrunnen – etwa am Zentralplatz – aufgestellt sehen. Am häufigsten aber hat Torsten Schupp die Schängelampel zum Thema im Stadtrat gemacht – ihm liege ...