Koblenz

Über die Notrufnummer 112 wird jedes Jahr zahlreichen Menschen das Leben gerettet. Darauf soll am europäischen Tag des Notrufs am 11. Februar aufmerksam gemacht werden. Meist sind es Ersthelferlaien, die die Rettungssanitäter rufen – so auch am 12. Dezember in Koblenz.