Plus Koblenz Nach großem iPad-Datenverlust an zwei Koblenzer Schulen: So geht es den Schülern heute Es war ein Skandal: Ende Oktober erlebten Schüler des Görres- und Hilda-Gymnasiums hautnah mit, wie ein Großteil ihrer Lernmaterialien auf den schuleigenen iPads plötzlich verschwanden. Viele von ihnen standen kurz vor den Abiturprüfungen. Wie geht es ihnen heute? Und wie reagiert das Bildungsministerium in Rheinland-Pfalz auf diesen Vorfall? Wir haben nachgefragt. Von Viktoria Schneider

Am Hilda- und Görres-Gymnasium ist nichts mehr wie vorher. Der 31. Oktober bedeutete für viele Schüler einen großen Einschnitt in ihre Schullaufbahn. An jenem Tag sind alle über die Jahre angesammelten Arbeitsblätter, Übungsaufgaben, Notizen und andere Schulmaterialien von jetzt auf gleich auf ihren Schul-iPads unwiderruflich gelöscht worden. Die Stadt, die für ...